Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den davet: "Dönmeni arzu ediyorum" /12 Kasım 2023 11:31

Özel'den davet: "Dönmeni arzu ediyorum"

Geçtiğimiz aylarda CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

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Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, gazeteci Nedret Ersanel, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Kübr Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce partiyle yollarını ayırmış isimlere 100’üncü yıl affının söz konusu olup olmadığı ile ilgili "Ben, PM’nin gelecek toplantısından önce MYK’ya bu görüşümü sunacağım. Bunu, ilk PM’nin gündemine getireceğiz. Kapsamının doğru belirlendiği, kimseyi incitmeyen bir 100’üncü yıl affından yanayım. Bunu ilk ya da ikinci MYK’da değerlendireceğiz" sözleri programda masaya yatırıldı.

"ÖZGÜR ÖZEL 'DÖNMENİ ARZU EDİYORUM' DEDİ"
Özcan "Sonuç itibariyle CHP’de bir genel başkan değişimi söz konusu oldu. Bu değişim genel başkanla sınırlı kalmamalı. Parti tüzüğü değişmeli. Parti programı güncellenmeli. Sayın genel başkanımızla (Özgür Özel) kurultay öncesi de konuşuyorduk. Bunları yapacağını söyledi. Ben döneceğimi düşünüyorum. Kendisiyle seçimden sonra da konuştum, tebrik edip teleofnu kapatacakken kendileri ifade etti ‘Dönmeni arzu ediyorum’ dedi." ifadelerine yer verdi.
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