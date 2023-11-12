Saadet liderinden AKP'ye; 'Sen mikrobun kendisisin'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Avrupa Teşkilatı’nın 10’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda iktidarı ağır sözlerle eleştirdi.







Karamollaoğlu, konuşmasında "21 yıldır iktidardalar, hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin?" dedi.





Karamollaoğlu'nun sözleri şöyle:





"Bugün Türkiye ayakta duracak halde bile değil. Milyarlarca dolar borcumuz var dışarıya. Faizini ödeyemiyoruz. Borcu alıyoruz, borcun faizine ancak yetiyor. Böyle bir anlayışla Türkiye ayağa kalkar mı? Nereye yatırım yapacağımızı bilmiyoruz. Hala yol yapıyorlar, inşaat yapıyorlar, bina yapıyorlar. Zannediyorlar ki 'Adalet Sarayları inşa edersek o saraylarda adalet tesis edilir'. Olmaz! Sarayla adalet olmaz!





21 yıldır iktidardalar, hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin? Öyle çözmek kolay mı? Önce senin fikirlerinin, anlayışının projelerinin ortadan kalkması lazım ki biz kendi ayağımızın üzerinde nasıl durabiliriz, onu tatbikata koyalım."