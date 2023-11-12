Samanyolu Haber /Gündem / "Gözümle gördüm" diyerek anlattı: HEDEP ile AKP arasında arka kapı diplomasisi başladı /12 Kasım 2023 11:22

"Gözümle gördüm" diyerek anlattı: HEDEP ile AKP arasında arka kapı diplomasisi başladı

Gazeteci Deniz Zeyrek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile AKP arasında "arka kapı diplomasisi" başladığını iddia etti. Zeyrek, görüşmeyi "AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm" diyerek anlattı.

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Fox TV’de Orta sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek, siyasette çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Zeyrek'in iddiasına göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile AKP arasında "arka kapı diplomasisi" başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tepki gördüğünü hatırlatan Zeyrek, sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette. Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm.

HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AK Parti vermek istemiyor. Çünkü medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan HEDEP'le görüşme yapıyorlar." 
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