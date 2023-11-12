Ersan Şen'den tartışılacak karar; Bu sefer kimlerin avukatı oldu?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı, binada 35 kişi hayatını kaybetti.







Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezgi Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği’nden bilirkişi raporu istemişti.





KOLONUN KESİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ



7 öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.







Rapora göre; binada temel kirişler donatı alanı açısından yetersizdi. Binada kaçak bir kat da vardı.





KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı.





Yakalama kararı çıkarılan Kervan Pastanesi’nin sahipleri aranırken dikkatleri çeken bir başka gelişme yaşandı.





ERSAN ŞEN, FİRARİ SANIKLARIN AVUKATI OLDU

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; KTÜ’ye hazırlatılan ve binanın yıkılmasına Kervan Pastanesi’nin neden olduğu yönündeki rapora firari Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı itiraz etti. İtiraz dilekçesine Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatlığını kamuoyunun yakından tanıdığı ve son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği görüldü.







Şen itirazında, “Kolonun kesildiği iddiasının kanıtlanmadığını” belirterek KTÜ’nün raporuna karşı çıktı.





Ayrıca Şen, depremin dördüncü gününde katıldığı bir televizyon programında, yıkılan Ezgi Apartmanı’nda yaşayan müvekkili Ayça Zeynep Bildirici ve ailesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Ardından Bildirici’nin de yaşamını yitiren 35 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.