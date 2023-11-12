Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak'ta vahşet: Kaçak madende ölen Afgan işçiyi benzin döküp yakmışlar! /12 Kasım 2023 11:02

Zonguldak'ta vahşet: Kaçak madende ölen Afgan işçiyi benzin döküp yakmışlar!

Zonguldak'ta yol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yanmış bulunan cesedin, bölgede kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye (50) ait olduğu belirlendi.

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Zonguldak'ın Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta 10 Kasım tarihinde yoldan geçenler ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de incelenip kalıbını çıkardı.

Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen cansız beden otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Kayıp başvurularını inceleyen ekipler, cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirledi. Nourtani’nin ailesinin kendisinden haber alamadığı için cesedin bulunduğu gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

MADEN OCAĞINDA HAREKETSİZ GÖRÜLMÜŞ
Yapılan otopside, Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edildi. Nourtani’nin cesedinin olay yerine sonradan getirildiği saptandı. Soruşturmada ifadesi alınan tanıklardan birinin Nourtani’yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü söylediği belirtildi.

EKİPLER İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında kaçak ocağın sahibinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Nourtani’nin kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. Ekipler, Nourtani’nin kaçak ocakta iş kazası sırasında öldüğü ve cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali ile cinayet olasılığını araştırıyor.

TOPRAĞA VERİLDİ
Kesin ölüm sebebi için ayrıntılı otopsi raporu beklenen Nourtani, bugün sabah saatlerinde Acılık Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı cenazede Nourtani’nin yakınları fenalık geçirdi.

"OCAK SAHİPLERİ BİR ARAZİYE GÖTÜRÜP YAKTI"
Konuya ilişkin bir paylaşım yapan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) şu ifadeleri kullandı:

"Vezir Mohammad Nourtani.. 55 yaşında, Afganistanlı maden işçisi.. Zonguldak'ta kaçak ocakta hayatını kaybetti.. Cenazesi kaçak ocak sahipleri tarafından bir araziye götürülüp yakılmış halde bulundu.."
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