Erdoğan, Sisi ile görüştü sosyal medyanın diline düştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesi için bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.







Erdoğan ile Sisi’nin oldukça samimi fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları Erdoğan’ın geçmişte Sisi’ye yönelik sözlerini hatırlattı.





Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesiyle ilgili sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar şöyle:





Zafer Arapkirli “…Biz kalkıp Sisi’yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir…” (Recep Tayyip Erdoğan 25 Şubat 2019)’





Etkili Haber: “23 Şubat 2019 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “‘Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?’ diyenlere cevap veriyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem.”





11 Kasım 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi, Riyad’da görüştü.”





İsmail Saymaz: “Erdoğan, dört yıl önce:

“Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkûm eden bir anti-demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam.”





TR724: ‘Erdoğan, ‘katil, darbeci, tiran’ dediği Sisi ile Riyad’da bir araya geldi”







Gelecek Parti Milletvekili Selçuk Özdağ: “CB Erdoğan,Mısır CB Sisi ile görüşmüş.

Ben neden görüştün diye sormayacağım. Daha önce niye görüşmem dediğini sorguluyorum. Mesela genel af çıkarması lazım diyordunuz, çıkardı mı?”





Hilal Nesin: “AKP’liler, Rabia işareti yaparak “Binali Yıldırım mı diyeceğiz yoksa darbeci Sisi mi?” dediğini de çekin sineye.”





Bülent Korucu: “Bi daha rabia mabia demek yok tamam mı!”





CHP Milletvekil Namık Tan: “Birbirine bu kadar yakışan iki insan olamaz.”