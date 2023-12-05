Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den İYİ Parti'nin kararına ilk yorum /05 Aralık 2023 15:08

Özel'den İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 'İş birliği masası' teklifinin İYİ Parti tarafından reddedilmesine değinen Özel, karara saygılı olduklarını yineledi. Özel "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" dedi ve "Eski dosttan düşman olmaz" mesajı verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel TBMM grup toplantısında konuştu.



 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'nin seçimlere 'müstakil' girme kararı hakkında "Alınacak her iki karara da saygılız demiştik, muhafaza ediyoruz. İYİ Parti ile sıkıntımız olduğumuzu düşünmeyin. Eski dosttan düşman olmaz" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in İYİ Parti kararı ile ilgili söyledikleri: 

Gelelim ittifaklar meselesine. Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve iş birliği yapmasını savundum. 'İttifak' kelimesini kullanmadım o kelime yıprandı. Bunun için siyasi muhataplarımıza çağrılar yaptık. 30 Kasım'da Sayın Akşener'i ziyaret ettik. 81 ilde aday çıkarma konusunda GİK kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini önerdim. Ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda, 'Bir masa kuralım ve birbirimize kazandıralım. Türkiye'ye kazandıralım' dedik. Çok kıymetli ev sahipliği yaptılar. Kendileri GİK'e götüreceklerini söylediler.

Alınacak iki karara da saygılıyız demiştim. Bu saygıyı sürdürüyoruz. Gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarını kendi ilçe başkanlarımız gibi ziyaret ettik. İyi Parti seçmeni Atatürk'ü, bayrağını seven çok iyi insanlar aynı bizim gibi insanlar. Eski dosttan düşman olmaz. İYİ Parti, iyi insanların partisidir. Geçmişte birçok başarı elde ettiğimiz, gelecekte de çok şeyi birlikte başaracağız bir partidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız.

İstanbul'u Katar'a pazarlamasınlar, Ankara'yı parsel parsel satmasınlar diye bütün milletimizle işbirliği yapacağız."
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