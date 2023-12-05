PISA 2002 sonuçları açıklandı: Türkiye matematik, fen ve okumada kaçıncı sırada?

81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34 ve okumada 36. sırada yer aldı. Singapur tüm alanlarda birinci oldu.

En son değerlendirme 2018 yılında yapılmıştı; bugün açıklanan 2022 sonuçları pandemiden beri yapılan ilk değerlendirmeyi içeriyor.

PISA 2022 araştırmasına katılan ülke sayısı 2018'den bu yana 79'dan 81'e yükseldi.

2022 değerlendirmesinde, OECD genelinde öğrencilerin seviyelerinde benzeri görülmemiş bir düşüş görüldüğü belirtiliyor.

2018'e göre Türkiye'nin matematikteki puanı sabit kaldı, okumada 10 azaldı, fende ise 8 arttı. Türkiye her üç alanda da 2018'e göre daha üst sıralarda yer aldı.

Güçlü performans gösterenler arasında Çin’e bağlı Makao, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve Estonya var. Hepsi, üç ana kategorinin her birinde ilk 10'da yer alıyor.





PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı anlamına geliyor. Çalışma, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülüyor.

















Okuma kategorisinde İrlanda, Japonya, Güney Kore öne çıkıyor

Okuma kategorisinde Singapur'u takip eden ülkeler; İrlanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Estonya, Makao, Kanada, ABD ve Yeni Zelanda.





Türkiye okumada 36. sırada.





2018'e göre bir sıra önde olan İngiltere 13. sırada. Çoğu Avrupa ülkesi ise orta sıralarda bulunuyor.





Latin Amerika ülkeleri arasında en üst sırada yer alan Şili ise 37. sırada.





Son üç sırada Fas, Özbekistan ve Kamboçya var.









Matematikte en iyiler

Matematik sıralamasında Singapur'un ardından ikinci sırada yer alan Macau'yu Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Estonya, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda izliyor.





Sonraki 10 sırayı (10. ila 20. sıralar arası) Avrupa ülkeleri alırken Türkiye 39. sırada yer alıyor.





Fen

Fende Singapur'u sırayla Japonya, Makao, Tayvan, Güney Kore, Estonya, Hong Kong, Kanada, Finlandiya ve Avustralya izliyor.





İngiltere ve ABD 15'inci ve 16'ncı sırada yer alırken, çoğu Avrupa ülkesi yine orta sıralarda.





Performans genel olarak düştü

Son sonuçlar, katılımcı öğrencilerin performansının 2018'e kıyasla okumada 10 puan, matematikte ise neredeyse 15 puan düştüğünü gösteriyor.





PISA'ya göre bu, “bir yıllık öğrenimin dörtte üçüne eşdeğer ancak bu düşüşün nedeni yalnızca kısmen Covid-19’a atfedilebilir."





Okuma ve fen alanlarındaki puanlar pandemi öncesi de düşüşteydi.





PISA değerlendirmesi, 2000 yılında başladı ve her üç yılda bir tekrarlanıyor.





Ancak OECD'ye göre 2021 değerlendirmesi, "Covid sonrası zorlukları yansıtmak için" 2022'ye ertelendi.









Teste kimler katıldı?

Her ülke veya bölgede sınava girecek öğrenci sayısı nüfusun büyüklüğüne göre değişiyor.





2022 değerlendirmesine yaklaşık 700 bin öğrenci katıldı.





Tunus yıllardır teste katılan tek Afrika ülkesiydi.





Ancak 2018'den beri değerlendirmede yer almıyor.





Çin'in Şangay şehri ilk olarak 2009'da PISA'ya katıldı.





Bu kenti 2015'te Pekin, Jiangsu ve Guangdong izledi. 2018'de Guangdong'un yerini Zhejiang aldı.





Çin bir önceki testte her üç kategoride de en iyi performansı sergileyen ülke oldu ancak son tura katılmadı.









Matematik performansındaki cinsiyet farkı, çoğu ülkede 2018 ile 2022 arasında değişmedi





Cinsiyet ayrımı

PISA, 2022'de erkeklerin matematikte kızlardan 9 puan daha iyi performans gösterdiğini ancak OECD ülkeleri genelinde kızların okumada erkekleri ortalama 24 puan geride bıraktığını açıkladı.





Matematik performansındaki cinsiyet farkı, çoğu ülkede 2018 ile 2022 arasında değişmedi çünkü her iki cinsiyetin performansı da düştü.





Öğrencinin geçmişi açısından PISA, göçmen olmayan öğrencilerin çoğu ülkede (ama hepsinde değil) tüm alanlarda göçmen öğrencilerden daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını tespit etti.





Testler nasıl yapılıyor?

PISA testlerindeki soruların üçte ikisi çoktan seçmeli, geri kalan üçte ikisi ise açık uçlu sorular.





Her okulda yalnızca az sayıda öğrenci aynı soruları yanıtlıyor.





Bunun nedeni, PISA'nın kapsamlı bir dizi beceri ve yeteneği ölçmek istemesi. Bu nedenle tek bir çocuğun cevaplayabileceğinden daha fazla soru (yaklaşık 4,5 saatte) hazırlanıyor ve bu sorular farklı sınav kağıtlarına bölüştürülüyor.





PISA daha sonra her öğrencinin potansiyelini tahmin etmek için istatistiksel bir model kullanıyor. Ayrıca her öğrencinin yanıtlarından, diğer tüm soruları yanıtlamış olsalardı nasıl bir performans sergileyeceklerini tahmin ediyor.