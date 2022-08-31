Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Özgür hoca demişti dersiniz' /31 Ağustos 2022 15:14

'Özgür hoca demişti dersiniz'

Ekonomist Özgür Demirtaş, gelecek yıl enflasyonun düşeceğini ancak fiyatların düşmeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Özgür Demirtaş, enflasyonun düşeceğini öngördüğünü söyledi. Ancak enflasyonun düşmesinin alım gücünün artması anlamına gelmediğini kaydeden Demirtaş, "Ama bir siyasetçi de çıkıp enflasyonu indirdik ama paramparça ettiğimiz alım gücünüzü arttıramıyoruz demeyecek…" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun gelecek yıl içinde düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Ancak bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Sadece fiyatların artış hızının YAVAŞLAMASI anlamına geliyor. Olan oldu, tahribat yapıldı, alım gücü düştü zaten.

Enflasyonun düşmesinin nedenleri şunlar olabilir: Baz etkisi (Fiyatlar bu yıl zaten çok yüksek, aynı % ile artış hızı eskisinden daha zor) Hükümet faizi artırmasa bile KREDİYİ KESTİ… Yaprak kıpırdamıyor. Arap ülkelerinde o veya bu neden ve şekil ile para almak…



Tabii gelecek yıl içinde enflasyon bu şekilde düşecek olsa bile, artık olan oldu. 100 liralık gelirimiz vardı onunla 100 liralık mal alıyorduk. Gelirimiz 170 liraya çıktı ama aldığımız ürünler 100 liradan 280 liraya çıktı. Artık o 280 liralık ürün daha DÜŞÜK hızda artsa bile

aynı malları gelirimizle zaten alamaz olmuştuk bu değişmeyecek. Enflasyon inince siyasetçiler gülerek konulacaklar (muhalefette aynısını yapardı) bak nasıl enflasyonu indirdik diye

AMA bir siyasetçi de çıkıp enflasyonu indirdik ama PARAMPARÇA ettiğimiz Alım gücünüzü arttıramıyoruz demeyecek… Özgür hoca ve diğer bir çok değerli uzman demişti dersiniz…

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