Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel adaylığını ilan etti! /15 Eylül 2023 15:50

Özgür Özel adaylığını ilan etti!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa adaylığını resmen açıkladı. "CHP'yi iktidar yapmak için genel başkanlığa adayım" ifadelerini kullanan Özel, "Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla resmen ilan etti. 

Özel, "Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir" diye konuştu.

Özel’e destek veren milletvekilleri, MYK üyeleri ve Özel’in eşi Didem Özel ile kızı İpek Özel de açıklamayı izlemek üzere CHP Genel Merkezi’ndeydi.

CHP’nin genel merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda konuşan Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de yer aldı.


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