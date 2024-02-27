Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: TRT'yi cenazeme istemiyorum /27 Şubat 2024 19:40

Özgür Özel: TRT'yi cenazeme istemiyorum

Yayınlarında CHP başta olmak üzere muhalefete yer vermeyen TRT Haber, bir anda Özgür Özel'in grup toplantısını canlı yayınlamaya başladı. Özel'in durumu öğrenmesiyle TRT hakkında eleştirilerde bulunmasıyla, yayın kısa sürdü. TRT anında yayından çıktı.

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Özel'in kendisini eleştireceğini anlayan TRT yayından nasıl çıkacağını şaşırdı: Yayının sosyal medya kaydı da silindi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, konuşma yaptığı sırada TRT Haber’in yayına girdiğini öğrenince kurumun partisi ve diğer muhalefet partilerine ayırdığı sürelere dikkat çekti.

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Özel, TRT hakkında konuşmaya başladığı anda TRT yayından çıkarak, daha sonra kanalın sosyal medya hesabındaki 3 dakika 25 saniyelik videoyu da kaldırdı.

'ÖLÜRSEM CENAZE TÖRENİMİ VERECEKLER HERHALDE'
Özel, konuşmasında TRT’ye ilişkin şu açıklamayı yapmış ve “Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum” demişti:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum."
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