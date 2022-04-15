Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den Soylu'ya: "Gargamel'in Azman'ı" /15 Nisan 2022 17:51

Özgür Özel'den Soylu'ya: "Gargamel'in Azman'ı"

Siyaset ilginç bir polemiğe sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine 'Tipitip' benzetmesi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Gargamel'in Azman'ı" dedi. Polemikteki geçen 'Gargamel' ise MHP lideri Devlet Bahçeli.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisi için 'Tipitip' ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Gargamel’in Azman’ı. Gargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. Bu işlere girme çırak çıkarsın kardeşim” diye yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu ile arasında yaşanan polemik ise dikkat çekti. 

"GARGAMEL’İN ÇIRAĞI SUÇ ORTAĞI"
Kendisine 'Tipitip' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt veren Özel, "Şimdi geldik ‘suç işleri bakanına.’ Yaptığı konuşmada olmayan kısmı, İçişleri Bakanlığı’nda ‘Özgür Özel’ diye parantezleyerek açıklıyor" dediği konuşmasında şöyle devam etti:

"Birincisi; siyasi polemikleri bakanlığın sitesine alet etme kardeşim, mecran mı yok? Twitter’e koy, kendi internet sitene koy, partinin sitesine koy. Niye bakanlığı alet ediyorsun. Özgür Özel ile yaptığı polemiği alet ediyor, oraya koyuyor. Ne demiş? Sayın Devlet Bahçeli, bana ‘tipitip’ demişti, bu tutmuş iki üç yıl sonra bunu hatırlamış, Özgür Özel’e ‘tipitip’ demiş. Sen bilmiyor musun? O bana ‘tipitip’ dedi, ben kapıdan çıktım, 20 tane kamera, ‘ne diyeceksiniz’ dedi. Dedim ‘sevimli kahramandır, gözlüğümle de burnumla da barışığım, çocukların sevdiği ‘tipitip’, siyasetin ‘tipitipi olmak beyefendi gibi Gargamel olmaktan iyidir’ demiştim. Sonra bir daha Devlet Bey, hiç onu kullanmadı. O metni yazana attığı fırça da siyaset tarihine geçti. ‘Bu lafın dönüşünü hesap etmiyor musunuz’ diye. Bu tipitip lafını sen dersen, Devlet Bey’e Gargamel cevabını hatırlatırsın. Burada bunun rolü ne, dersen. Gargamel’in peşinde koşan bir Azman var. Gargamel’in çırağı, suç ortağı, Gargamel ne derse onu yapan. Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı. Gargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. Bu işlere girme çırak çıkarsın, kardeşim. Elindeki İçişleri Bakanlığı’nın sitesine, konuşurken ‘tipitip’ demiş, kimse anlamamış, parantez içine ‘Özgür Özel’ yazdırıyor. Deseydin orada. Orada daha iyi anlardı millet. Azman…"
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