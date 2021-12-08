Özkan Ersoy dualarla ebediyete uğurlandı

Hicret deyip 1991’de bir bavulla yurt dışına yola çıkan öncülerden olan Özkan Ersoy, yakalandığı Kovid-19’dan dolayı önceki gün ruhunun ufkuna yürümüştü. Azerbaycan, Bulgaristan ve Polonya’da görev yapan Özkan Ersoy’a son vazifesini yapmak isteyen dava arkadaşları Varşova’ya akın etti. Dualar ve gözyaşlarıyla ebedi yurduna uğurlandı. Geride iz bırakan hizmet hayatı kaldı.











1969 yılında Kütahya’da dünyaya gözlerini açan Özkan Ersoy, Ege Üniversitesi tarih bölümünü bitirdikten bir süre Malatya’da hizmet etti. 1991 yılında yurt dışına hicret edenler kervanının ilklerinden oldu. Azerbaycan’da açılan ilk okulun müdürlüğünü yaptı. Genç yaşta olmasına rağmen, dirayeti ve çalışkanlığıyla bugün ülkede marka olan eğitim sistemini oturttu. Bu muvaffakiyeti ona, bir başka zorlu ülkede yeni okul açma görevini getirdi.









1997 yılının son ayında geldiği Bulgaristan’da 1 yıl süren gayreti, Dostluk (Drujba) okulunun açılışıyla meyvesini verdi. Müfredatında zorunlu Türkçe dersi olan yabancı dilde eğitim veren bir okulu Bulgarlar’a sevdirdi. Vazife yaptığı 14 yıl içinde hem eğitim hem personeli ve velilerle kalıcı dostluklar kurdu. 2011’de bu kez yolu, tecrübesini kullanmasını gerektiren Polonya’ya düştü. 10 yıl bu ülkede hem okulculuk, özellikle son döneminde eğitim danışmanlığ görevleriyle dopdolu bir hayat yaşadı. Ardında erişilmesi zor bir örnek hayat, boynu bükük bir eş ve 6 evlat bıraktı.











