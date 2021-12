Sonunda MÜSİAD da kazan kaldırdı

"YÜKSEK FAİZ VE DÜŞÜK KUR İLE GEÇMİŞ YILLARDA ÜLKEMİZ ADETA SOYULDU”







"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA OLMALI"





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurundaki yükselişe dikkat çekerek, "Kurdan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur" dedi. Asmalı, c Kur grafiği yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı. İnsanları en çok rahatsız eden bu. Fiyatlayamama sorunu oluşuyor, maliyetler öngörülemiyor. Bu sefer ticarette sıkışma oluyor” değerlendirmesini yaptı.Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre; Asmalı, ayrıca kurda yaşanan artışların çok dile getirilmeyen bir nedenini de kamu ve özel sektörün en yüksek borç ödemesini kasım ayında gerçekleşmesi olarak gösterdi. Kasımda 8 milyar dolarlık dış borç ödendiğini kaydeden Asmalı, aralıkta da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi olacağını, ocak ayı itibariyle kurun ateşinin düşmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye’nin bu yılki büyüme performansının gayet iyi olduğunu, kötü giden bir şey görmediklerini söyleyen Asmalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili son günlerde yaptığı neredeyse her açıklama sonrasında kurda yaşanan hareketliliğin normal olmadığını belirtti. Asmalı, “Bunda 2023 seçimlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Siyasi hesaplardan bağımsız olduğunu düşünemeyiz” dedi.“Yüksek faiz ve düşük kur ile geçmiş yıllarda ülkemiz adeta soyuldu” diyen Asmalı, şu an hükmetin yürüttüğü ekonomi politikasının çok net olduğunu, MÜSİAD olarak da bunu desteklediklerini vurguladı. Çözüm beklenen konularda sadece eleştirerek hareket etmenin doğru olmadığını söyleyen Asmalı, “Hep eleştiriyoruz. Ama önce olumlu mesajlar verip taleplerimizi dile getirsek daha iyi olur düşüncesindeyiz. Biz MÜ- SİAD olarak Cumhurbaşkanı ya da bir kamu temsilcisiyle görüştüğümüzde koltuğumuzun altında dosyalarla gidiyoruz. Eğer bir yanlış gördüysek burada yanlış var deriz. Eğer yanlışları söylemezsek vazifemizi yapmamış oluruz. Ama olumlu gördüklerimizi de söylemek zorundayız” ifadelerini kullandı.Asgari ücret görüşmelerine de değinen Asmalı, MÜSİAD olarak asgari ücret tekliflerinin 4 bin TL olduğunu belirterek, “Eğer asgari ücret 4 bin TL olursa, o zaman zam oranı yüzde 41,55 oluyor. Biz diyoruz ki, bu zam oranının enflasyon oranı kadar olan kısmının ek maliyetini işverenler olarak biz ödeyelim. Kalan kısmını kamu yüklensin” diye konuştu. Konuşmasında kurumlar vergisine de değinen Asmalı, 2021 için yüzde 25 olarak belirlenen kurumlar vergisinin çok yüksek olduğunu, 2022 yılında yüzde 23’e düşecek olsa da bu oranın yine de çok yüksek olduğunu, idealinin yüzde 19 olması gerektiğini ifade etti. Asmalı, yüksek oranlı kurumlar vergisinin kayıt dışılığı artıracağını, bu nedenle bir indirime ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.