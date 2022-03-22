Özlem Gürses'ten Halk TV açıklaması

Emin Çapa ile birlikte Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses'in, süreç ile ilgili bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Halk TV'nin Youtube kanalını kapatmadığı için yollarını ayırdığını açıkladığı Özlem Gürses, Youtube kanalından video yayınlayarak süreci anlattı. Halk TV'den emeğine saygı duyulmasını istediğini belirten Gürses, içerik, naklen yayın, özel röportaj yapmaya hazır olduğunu kanala ilettiğini, karşılığında da bir ödeme istemediğini söylediğini, ancak Halk Tv'nin "Biz bir kurum olacağız, bir ilke kararı aldık, o nedenle bu ilkenin dışında davranan tüm ekran yüzlerimizle yollarımızı ayırmaya karar verdik" dediğini kaydetti. Halk TV'nin Youtube kanalını kapatmadığı için yollarını ayırdığını açıkladığı Özlem Gürses, Youtube kanalından video yayınlayarak süreci anlattı. Halk TV'den emeğine saygı duyulmasını istediğini belirten Gürses, içerik, naklen yayın, özel röportaj yapmaya hazır olduğunu kanala ilettiğini, karşılığında da bir ödeme istemediğini söylediğini, ancak Halk Tv'nin "Biz bir kurum olacağız, bir ilke kararı aldık, o nedenle bu ilkenin dışında davranan tüm ekran yüzlerimizle yollarımızı ayırmaya karar verdik" dediğini kaydetti.

"BİR YOL AYRIMINDAYIZ"





"BURADA EMEĞİM VAR"





"BURADAN BİR DÖNÜŞ OLABİLİR Mİ BİLMİYORUM"





Gürses'in sürece dair açıklamaları şöyle:"Şimdi geldiğimiz noktada Halk TV'de çalışmayı gerçekten çok seviyordum. Oradaki ekip arkadaşlarımla, sevgili meslektaşlarımla bir arada olmaktan büyük şeref duyuyorum. O ekranda Türkiye'nin en nitelikli ve en idealist gazetecileri var. Açıp bakabilirsiniz programlara başlarken ve bitirirken ne demişim, o insanların yaptığı işi onore etmişim. Youtube kanalımda ne söylemişim, ana haber bültenine giderken, ben şimdi yayına gidiyorum orada devam ederiz mi demişim yoksa siz Halk TV'de izlemeyin, sadece bu ekranda izleyin bana da çuvalla para gönderin mi demişim.Geldiğimiz süreçte anlaşılan o ki, bir yol ayrımındayız. Ben tabii ki Halk TV'den ayrılmak durumunda kaldığım için üzülüyorum. Ama bu yanlış bir uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Youtube algoritmasıyla ana akım ekranlardaki bir televizyonun reytingi arasında hiçbir ilişki yok. Tam tersine gençlerin bizi izlediği bir ekrandan gidip Halk TV'de yayın yaptığımız zaman, gençler gelip Halk TV'yi de buluyorlar ve sizi izlemeye devam ediyorlar. Bu çok değerli.Ben şöyle bir şey önerdim sevgili kanalıma: Arkadaşlar benim burada bir emeğim var. Buna saygı duyun. İzin verin ben bunu yapmaya devam edeyim. Ama sizden tek bir kuruş talep etmiyorum, Halk TV'nin Youtube kanalında istediğiniz her türlü içeriği, naklen yayın, özel röportaj ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Kanalımızın Youtube kanalını yükseltmek, gelirlerini artırmak için benden ne bekliyorsanız sıfır lira karşılığında yapmaya hazırım. Bunların hepsini benimle konuşan tüm yetkililere söyledim. Onlar diyorlar ki, biz bir kurum olacağız, bir ilke kararı aldık, o nedenle bu ilkenin dışında davranan tüm ekran yüzlerimizle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Geldiğimiz nokta budur.Buradan bir dönüş olabilir mi bilmiyorum. Emin Çapa'nın yaptığı açıklama ortada zaten. Bu modelin ilk bölümünde çok yanlış şeyler, olayın ruhuna uygun düşmeyecek ihtimaller de konuşuldu. Aynı anda siz bu yayını hem Halk TV'de yapın hem kendi kanalınızda yapın ama kendi kanalınızda elde ettiğiniz gelirlerin toplamının yarısını da kanal yönetimine ödeyin denildi. Ama Halk TV'nin üzerinden biz aynı yayını yaptığımızda orada da bir gelir kazanılıyorsa onun da yarısını size ödeyelim denildi. Ben dedim ki, aynı içeriği iki ayrı kanalda yayınladığınız zaman zaten kimse hiçbir şey kazanmıyor. Bir faydası da olmuyor, iki kanalı da öldürüyor."