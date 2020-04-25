Samanyolu Haber /Dünya / "Ozon tabakasındaki en büyük delik kapandı" /25 Nisan 2020 00:30

"Ozon tabakasındaki en büyük delik kapandı"

Dünya atmosferindeki ozon tabakasında yer alan delik ile ilgili sevinriren bir gelişe yaşandığı belirtildi. Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nden yapılan açıklamada "2020 Kuzey Yarımküre ozon deliği eşine az rastlanır şekilde kapandı" ifadeleri kullanıldı.

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Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Arktik üzerinde yer alan ozon tabakasındaki en büyük deliğin kapandığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre; Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nden yapılan açıklamada "2020 Kuzey Yarımküre ozon deliği eşine az rastlanır şekilde kapandı" ifadeleri kullanıldı.

Bilim insanları mart ayının sonuna doğru ender görülür bir delik oluşumu gözlemledi ve bunun kuzey kutbundaki düşük sıcaklıkların bir sonucu olduğu düşünülüyordu.

Deliğin güney Güney Yarımküre'ye kadar genişlemesinin insanlar için riski olacağı belirtiliyordu.

Öte yandan uzmanlar, bu gelişmenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karantinasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

Kapanmaya neden olan ana etkenin, karbon salınımındaki düşüşün değil, stratosfer tabakasında meydana gelen ısınmanın olduğu bilgisi veriliyor.



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