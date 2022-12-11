Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bunden 4 gün önce ofisinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırgan ise kaçarken Bolu'da otobüs terminalinde yakalandı.





Kalçasından bıçaklanan Yıldız ise KRT'ye yaptığı açıklamada "4 bıçak derin yarası var. Dikiş atıldı. Biraz kan kaybetmiştim. Erdoğan'ın itlerinden korkmuyorum. Saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan'ın adamlarıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin adamlarıdır. Bizim ofisimize herkes gelebilir. Bize daimi koruma vermediler. Korkan namerttir. Kurultay'da meydan okudum, ona bir cevap vermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla" ifadelerini kullanmıştı.





Geçtiğimiz haftalarda Yenilik Partisi 1. Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Öztürk Yılmaz, Erdoğan’a sert sözler söylemiş ve “Erkeksen şimdi sen karşıma gel. Öyle yandaş basını alıp uçaklara bindirip, yedirip içirerek rüşvet vererek konuşma. Senin dışişleri bakanın vize satıyor, içişleri bakanın uyuşturucu ile iştigal ediyor” diye konuşmuştu.





Irak'ta konsolos olarak görev yaptığı dönemde rehin alınması olayını da anlatan Öztürk, "Bizi IŞİD'e satmışlar" diyerek iktidarın dikkatini üzerine çekmişti.





Öztürk saldırıdan iki gün önceki konuşması ise sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan görüntülerde Öztürk, Erdoğan'ın talimatıyla Anadolu Ajansı tarafından haberlerinin yapılmadığını ileri sürerek ajans binası önünde açıklama yapıyor. Bir kez daha Erdoğan'a yüklenen Öztürk 'Sen beni iyi bilirsin Erdoğan. Ateşle oynuyorsun" ifadelerini kullanıyor.