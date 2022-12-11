Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis'ten diyalog çıkışı: "Benimle görüşmek istemeyen Erdoğan'dı" /11 Aralık 2022 14:37

Miçotakis'ten diyalog çıkışı: "Benimle görüşmek istemeyen Erdoğan'dı"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini "tehdit" olarak niteleyip, "çok ciddiye" alınması gerektiğini söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini "tehdit" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Miçotakis, "Bu gibi tehditlerin çok ciddiye alınması gerekiyor. Diyalog için kapımı her zaman açık tuttuğumu çok net bir şekilde ifade ettim. Benimle görüşmek istemediğini söyleyen Erdoğan'dı" dedi.

Ege Denizi'ne dikkat çeken Miçotakis, "Erdoğan, Yunan adalarının egemenliğini sorguluyor. Eğer Türkiye her şeyi masaya yatırmak ve 100 yıl önce çözülmüş konular üzerinde müzakere etmek istiyorsa; üzgünüm, bunun için diyalog kuramam" diye konuştu.

"İLERİ İTENLERE BAKIN"
Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik göçmenler konusundaki eleştirilerine değindi.

Miçotakis, "Bizi, göçmenleri geri itmekle suçlayanlara şunu söylüyorum: ileri itenlere bakın. Eğer bir tekne Türkiye kıyılarından ayrılırsa, oradaki güvenlik güçlerinin bundan haberi olur. Bunu durdurmakla yükümlüdürler" ifadelerini kullandı.
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