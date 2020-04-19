Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan camide namaz yasağını kaldırıyor /19 Nisan 2020 10:31

Pakistan camide namaz yasağını kaldırıyor

Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Güney Asya ülkesi Pakistan'da koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı.

SHABER3.COM

Ancak virüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin bir dizi yeni tedbirler getirildi.

Karar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ülkedeki dini cemaatlerin liderleriyle yaptığı görüşmede alındı.

Ramazan ayının başlamasına bir haftadan az bir süre kala alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek" denildi.

Reuters'ın haberine göre, camiye gidecek kişilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, camilerde cemaatle kılınacak namazlarda, saflardaki kişilerin arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasının şart olduğu duyuruldu.

Ayrıca camilerin sık sık dezenfekte edilmesinin de getirilen şartlar arasında olduğunun altı çizildi.

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'e komşu olan Pakistan'da şu ana kadar 7 bin 600'ün üzerinde kişide Covid-19'a rastlanırken virüs kaynaklı 143 kişi yaşamını yitirdi.

İslami oluşumların güçlü olduğu Pakistan'da hükümet, cemaatle namaz kılınmasına yönelik getirilen kısıtlama nedeniyle baskı altında bulunuyordu ve güvenlik güçleriyle camide ibadet etmek isteyenler arasında sık sık arbede yaşanıyordu.

Hafta başında bazı din adamları, dua etmenin kendileri için olmazsa olmaz bir durum olduğunu, izin verilmemesi halinde yasağı ihlal edecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan camide namaz yasağını kaldırıyor Sonraki Haber >>

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:57