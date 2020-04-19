Pakistan camide namaz yasağını kaldırıyor

Ancak virüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin bir dizi yeni tedbirler getirildi.







Karar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ülkedeki dini cemaatlerin liderleriyle yaptığı görüşmede alındı.





Ramazan ayının başlamasına bir haftadan az bir süre kala alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek" denildi.





Reuters'ın haberine göre, camiye gidecek kişilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor.





Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, camilerde cemaatle kılınacak namazlarda, saflardaki kişilerin arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasının şart olduğu duyuruldu.





Ayrıca camilerin sık sık dezenfekte edilmesinin de getirilen şartlar arasında olduğunun altı çizildi.





Koronavirüsün çıkış noktası Çin'e komşu olan Pakistan'da şu ana kadar 7 bin 600'ün üzerinde kişide Covid-19'a rastlanırken virüs kaynaklı 143 kişi yaşamını yitirdi.





İslami oluşumların güçlü olduğu Pakistan'da hükümet, cemaatle namaz kılınmasına yönelik getirilen kısıtlama nedeniyle baskı altında bulunuyordu ve güvenlik güçleriyle camide ibadet etmek isteyenler arasında sık sık arbede yaşanıyordu.





Hafta başında bazı din adamları, dua etmenin kendileri için olmazsa olmaz bir durum olduğunu, izin verilmemesi halinde yasağı ihlal edecekleri tehdidinde bulunmuştu.