Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti

79 yaşındaki Pervez Müşerref'in bir süredir Dubai'deki bir hastanede tedavi gördüğü ve burada vefat ettiği duyuruldu.





Emekli general olan Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı.





Müşerref hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.









PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?





Pervez Müşerref, 1943 yılında dünyaya geldi. Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref darbeyle göreve gelerek 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.





Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya aldı ve olağanüstü hal ilan etti.













Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açıldı.





Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.





Yüksek Mahkeme, Pervez Müşerref iktidarda olduğu esnada ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.