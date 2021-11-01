Pandemi karaciğerleri bozdu.. Nakil talepleri arttı

Araştırmacılar alkolik hepatit nedeniyle karaciğer nakli yaptıran ya da nakil için bekleme listesine alınan hasta sayısının pandemi öncesi eğilimlere dayandırılan tahminlerden yüzde 50 daha fazla olduğunu gördü.









Alkolik hepatitte karaciğer, tüketilen içkileri işlemeyi bırakarak enflamasyonu tetikleyen yüksek derecede toksik kimyasallar yaratmaya başlıyor. Enflamasyon, sağlıklı karaciğer hücrelerini öldürerek karaciğerde geri dönüşü olmayan zarara yol açıyor ve hastanın hayatta kalması için nakil gerekebiliyor.





Hastalık uzun yıllar ağır içicilik sonucu ortaya çıkabildiği gibi kısa dönemde aşırı alkol tüketimine bağlı olarak da görülebiliyor. Bilim dünyasında neden bazı insalarda bu durumun ortaya çıktığı, bazılarında ise çıkmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok.





Listeler ve satışlarlar incelendi

Araştırma için Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları Mart 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında ABD’de organ nakli listesindeki insan sayısı ile pandemi öncesi verilere dayanarak öngörülen rakamları karşılaştırdı. Ayrıca 2016-2021 arası ulusal aylık perakende içki satışı da incelendi.





JAMA Network Open’da yayınlanan sonuçlar, alkolik hepatit nedeniyle karaciğer bekleme listesindeki kişi sayısındaki artış ile pandemi sırasında perakende içki satışlarındaki artış arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gösterdi.





Araştırmacılar, içki satışlarının Mart 2020’den başlayarak keskin şekilde arttığını ve yılın geri kalanında hemen hemen aynı seviyede kaldığını belirtti.





Nakil listelerinin incelendiği dönemde ise alkolik hepatite bağlı olarak fazladan 51 bin 488 kişinin organ bekleme listesine alındığı, 32 bin 320 hastaya da karaciğer nakli yapıldığı görüldü. Alkolik hepatit dışındaki nedenlerden karaciğer nakline ihtiyacı olan kişi sayısının ise yaklaşık aynı seviyede kaldığı belirlendi.