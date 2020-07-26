Pandemi yardımı adı altında vatandaş AKP üyesi yapıldı!

İstekleri dışında üye yapılan vatandaşlar, e-devletten ya da AKP’nin gönderdiği “Ailemize hoş geldiniz” mesajıyla üye yapıldıklarını öğrendi. Sosyal Destek Paketi yardımı alan vatandaşlar, AKP’ye rızaları dışında üye yapılmalarına tepki gösterdi.

Evrensel’de yer alan habere göre, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesinde yaşayan ve inşaat işçisi olan Sinan Keleş, AKP’lilerin mahalleye gelerek ev ev dolaşıp kimlik bilgilerini topladığını söyledi. AKP’lilerin evine geldiğini ve kendisine yardım edeceklerini söyleyerek kimlik bilgilerini talep etiklerini kaydeden Keleş, “Biz de kimlik bilgilerimizi onlarla paylaştık, çünkü yardıma ihtiyacımız vardı. 3 gün sonra telefonuma gelen bir mesajla AKP’ye üye yapıldığımı öğrendim. İrademiz dışında üye yapıldık. Üye olmak istesem gidip kendim üye olurum. Beni zorla üye yapmaya hakları yok. AKP krizin fırsatçılığını yapıyor. İnsanlar işsiz, mağdur ve açlık var. İnsanlarımız da bilmeden onlara kimlik bilgilerini veriyorlar ve bu sonuç ortaya çıkıyor” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Alipaşa Mahallesinde yaşayan Muhteber Bora adlı vatandaş da telefonuna gelen mesajla AKP’ye üye yapıldığını öğrendiğini belirtti. E-devlet uygulamasında AKP üyesi olarak göründüğünü vurgulayan Boğa, “Ben AKP’ye üye olmayı hiç düşünmedim. Bu nedenle kendimi çok kötü hissediyorum. AKP Van’da üye bulamadığı için sistem üzerinden otomatik olarak üye yapıyor. Bundan dolayı da suç duyurusunda bulanacağım” ifadelerini kullandı.





SOSYAL DESTEK SONRASI ÜYE YAPILDI

Eşi Songül Kayhan’ın AKP’ye üye yapıldığını kendisine gelen mesajla öğrenen Niyazi Kayhan da ne eşinin ne kendisinin bugüne kadar AKP’ye gitmediğini söyledi. Nasıl üye yapıldığını bilmediğini belirten Kayhan, “İradem ve beyanım dışında benim AKP’ye üye yapılmam suçtur. Koronavirüs sürecinde insanlara para getirip dağıttılar. O zaman belli ki alınan kimlik bilgileriyle bizi üye yaptılar. Eşimin adına çıkan 1000 TL ücret sonrası AKP’ye üye yapıldı. Bunu kabul etmiyorum ve şikayette bulunacağım” ifadelerini kullandı.





AKP İL BAŞKANI: MÜTHİŞ BİR KATILIM VAR

Usulsüz üyeliklerden kısa süre sonra açıklama yapan AKP İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun “AK Parti Van teşkilatımıza 17 yılda yaptığımız üye sayısının yarısını 1 Temmuz’dan bugüne kadar yaptık. Müthiş bir katılım ve gönül birliği var” sözleri, vatandaşların iddialarını doğruladı.