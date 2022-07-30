Papa Francis, kilise okullarında soykırım yapıldığını kabul edip af diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi. Kanada'da olanları soykırım olarak nitelendirdiğini belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, "işlenen soykırım yüzünden af diliyorum” dedi.







“Çocukların ailelerinden alınıp düşünceleri, gelenekleri, bütün kültürleri ve ırklarının değiştirilmeye çalışılmasını kınadığını” vurgulayan Papa Francis, “Evet teknik olarak bu bir soykırım, ben bu kelimeyi kullanmadım. Çünkü düşünemedim. Ama şimdi soykırım olduğunu açık bir şekilde söylüyorum ” dedi.







Konuyu soruşturan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.







