Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden yeniden Covid-19 oldu /30 Temmuz 2022 22:08

Joe Biden yeniden Covid-19 oldu

27 Temmuz'da corona virüsü testinin negatif çıktığı duyurulan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü testi yeniden pozitif çıktı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da corona virüsüne yakalanmış ve kendisini izole etmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden’ın bugünkü corona virüsü testi pozitif çıktı.

Semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Biden’ın izolasyon sürecinin devam edeceği açıklandı.

BİDEN’DAN AÇIKLAMA
Biden, testinin pozitif çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün corona virüsü testim yeniden pozitif çıktı. Çok küçük bir azınlıkta buna rastlanıyor. Hiçbir belirtim yok ama etrafımdakilerin güvenliği için kendimi tecrit edeceğim. Hâlâ çalışıyorum ve yakında tekrar yola devam edeceğim.”

TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI
27 Temmuz’da, ABD Başkanı'nın testinin negatif çıktığı duyurulurken, ateşinin de düştüğü ifade edilmişti.

Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, daha önce, Biden’a yüksek ihtimalle Omicron’un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.
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