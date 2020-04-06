Samanyolu Haber /Dünya / Papa'dan cezaevleri uyarısı /06 Nisan 2020 13:41

Papa'dan cezaevleri uyarısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransci, Casa Santa Marta'da düzenlediği Pazartesi Ayininde, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirtti.

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Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti.

Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler 70 bini aşarken, Fransa'da koronavirüs cezaevlerine sıçramış, İngiltere'de ise salgın riskine karşı binlerce mahkum serbest bırakılmıştı. 

Türkiye'de ise Meclis'te görüşülen infaz yasası çerçevesinde cezaevlerine atılan cadı avı mağdurları hariç binlerce mahkum ve tutuklu serbest bırakılmayı bekliyor.
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