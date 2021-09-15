Samanyolu Haber /Gündem / Paramount Otel’e ihtiyati haciz kararı /15 Eylül 2021 13:21

Paramount Otel’e ihtiyati haciz kararı

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, SBK Holding ve Unico Sigorta aleyhine, hisselerin devrinin önlenmesi için ihtiyati haciz kararı aldı

SHABER3.COM

 Unico Sigorta ve SBK Holding aleyhine, Paramount Otel’e ihtiyati haciz kararı geldi.

Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre, otelin ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent adlı şirkete devredilmesine karşın parasının ödenmediğini belirterek, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2019 yılında dava açmıştı. Bu davayı kazanmış ve mahkeme 15.4 milyon dolar ödenmesine karar vermişti. Ödeme yapılmayınca da haciz kararı alınmıştı.

Uras ayrıca, devrin muvazaalı olduğunu da belirterek hem bu işlemin, hem de otelin üst kullanım hakkının devrinin iptali için de SBK Holding ve Unico Sigorta aleyhine 2021 yılında iki dava açtı. Her iki dava birleştirildi. 10 Eylül 2021 günü İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada da ara karar verildi.

Mahkeme kararında, “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkânsız hale gelmesi, ciddi zarar doğması ihtimaline karşı, dava konusu otelin üst hakkı ile Ufuk Turizm İşletmeleri hisselerine ihtiyati haciz konulmuştur” denildi.

Böylece mahkeme Unico Sigorta’nın otelin üst kullanım hakkını, SBK Holding’in de Ufuk Turizm’deki hisseleri devretme veya satmasını engelleyecek kararı almış oldu.
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