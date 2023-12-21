Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Paraya ihtiyacımız yok' diyen Bakan Şimşek'e vekillerden dikkat çeken soru /21 Aralık 2023 00:06

'Paraya ihtiyacımız yok' diyen Bakan Şimşek'e vekillerden dikkat çeken soru

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yurt dışında para aramıyoruz. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” dedi. Milletvekillerinden Şimşek'e dikkat çeken bir soru geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'den Erdoğan Süzer ve Zekeriya Albayrak'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında kapı kapı dolaşıp para aradıkları ancak bulamadıkları yönündeki eleştirilere verdiği yanıtla yeni bir tartışma yarattı.

"TÜRKİYE'NİN PARAYA İHTİYACI YOK"

Şimşek, Bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulunda anlatırken, ‘’Biz hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok. Arzuladığımızdan daha fazla para girişi zaten var” dedi.

Şimşek ayrıca ekonomide işlerin düzelmeye başladığını, uygulanan program dışında Türkiye’nin başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

"NİYE ÇİFTE VERGİ ALIYORSUNUZ?"

Şimşek’in bu sözlerine muhalefet milletvekillerinden sert eleştiriler geldi. CHP’li Burcu Köksal, “Paraya ihtiyacınız yoksa niye halktan çifter çifter vergi alıyorsunuz. Neredeyse bir nefes vergisi almadığınız kaldı. Konuşmanıza bakıyorum hac farz olmuş, kasaya bakıyorum zekata muhtaç” dedi. DEM Milletvekili Meral Danış Beştaş da, “Madem paraya ihtiyacınız yok o zaman niye insanların istediği maaş zamlarını vermiyorsunuz?” diye sordu.

GENÇLERE İŞİ GURBETTE BULACAK

Bakan Şimşek, konuşmasında milyonlarca genç işsize istihdam kapısı olarak yabancı ülkeleri işaret etti.

Dünya nüfusunun yaşlandığını, çalışma çağındaki nüfustaki artışın da yavaşladığını belirten Şimşek, “Ancak Türkiye’de böyle bir durum yok. Çalışma çağındaki nüfus yüzde 1.4 arttı. Önümüzdeki 15-20 yılı iyi değerlendireceğiz. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve programları artırıyoruz” dedi.

"DOLANDIRICIYA PARA VERMEZLER"

Şimşek, sıcak paranın tehlikelerini iyi bildiklerini, sıcak para peşinde olmadıklarını, asıl hedeflerinin uzun vadeli doğrudan yabancı sermaye girişini sağlamak olduğunu, bunun için de zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Saadet Partili Bülent Kaya, para gelmesi için güvene ihtiyaç olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı size dolandırıcı demişti. Ben sizin dolandırıcı olduğunuzu düşünmüyorum. Kendisi sizden özür diledi mi? Özür dilemesini istediniz mi? Çünkü bir dolandırıcıya uluslararası çevreler de güvenmez” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Paraya ihtiyacımız yok' diyen Bakan Şimşek'e vekillerden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:27