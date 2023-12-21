'Paraya ihtiyacımız yok' diyen Bakan Şimşek'e vekillerden dikkat çeken soru

Sözcü'den Erdoğan Süzer ve Zekeriya Albayrak'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında kapı kapı dolaşıp para aradıkları ancak bulamadıkları yönündeki eleştirilere verdiği yanıtla yeni bir tartışma yarattı.



"TÜRKİYE'NİN PARAYA İHTİYACI YOK"



Şimşek, Bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulunda anlatırken, ‘’Biz hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok. Arzuladığımızdan daha fazla para girişi zaten var” dedi.



Şimşek ayrıca ekonomide işlerin düzelmeye başladığını, uygulanan program dışında Türkiye’nin başka bir seçeneği olmadığını söyledi.



"NİYE ÇİFTE VERGİ ALIYORSUNUZ?"



Şimşek’in bu sözlerine muhalefet milletvekillerinden sert eleştiriler geldi. CHP’li Burcu Köksal, “Paraya ihtiyacınız yoksa niye halktan çifter çifter vergi alıyorsunuz. Neredeyse bir nefes vergisi almadığınız kaldı. Konuşmanıza bakıyorum hac farz olmuş, kasaya bakıyorum zekata muhtaç” dedi. DEM Milletvekili Meral Danış Beştaş da, “Madem paraya ihtiyacınız yok o zaman niye insanların istediği maaş zamlarını vermiyorsunuz?” diye sordu.



GENÇLERE İŞİ GURBETTE BULACAK



Bakan Şimşek, konuşmasında milyonlarca genç işsize istihdam kapısı olarak yabancı ülkeleri işaret etti.



Dünya nüfusunun yaşlandığını, çalışma çağındaki nüfustaki artışın da yavaşladığını belirten Şimşek, “Ancak Türkiye’de böyle bir durum yok. Çalışma çağındaki nüfus yüzde 1.4 arttı. Önümüzdeki 15-20 yılı iyi değerlendireceğiz. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve programları artırıyoruz” dedi.



"DOLANDIRICIYA PARA VERMEZLER"



Şimşek, sıcak paranın tehlikelerini iyi bildiklerini, sıcak para peşinde olmadıklarını, asıl hedeflerinin uzun vadeli doğrudan yabancı sermaye girişini sağlamak olduğunu, bunun için de zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Saadet Partili Bülent Kaya, para gelmesi için güvene ihtiyaç olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı size dolandırıcı demişti. Ben sizin dolandırıcı olduğunuzu düşünmüyorum. Kendisi sizden özür diledi mi? Özür dilemesini istediniz mi? Çünkü bir dolandırıcıya uluslararası çevreler de güvenmez” dedi.