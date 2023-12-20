Samanyolu Haber /Spor / Yedi gollü maçta gülen taraf Fenerbahçe /20 Aralık 2023 23:17

Yedi gollü maçta gülen taraf Fenerbahçe

Galatasaray derbisi öncesi Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda rakibini 4-3 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydederken kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan derbide cezalı duruma düştü.

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RHG Enertük Enerji Stadyumu’nda deplasmanda Kayserispor’la karşılaşan Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu.

Bold Medya'da yer alan habere göre zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, 4-3’lük skorla kazandı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor’un golleri ise 45+3’te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso’dan geldi.

Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri’de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.

2 OYUNCU DERBİDE CEZALI

Fenerbahçe’de Fred, hakem Zorbay Küçük’e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred’in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10’da kırmızı kart gördü.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
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