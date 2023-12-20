Yedi gollü maçta gülen taraf Fenerbahçe

Bold Medya'da yer alan habere göre zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, 4-3’lük skorla kazandı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor’un golleri ise 45+3’te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso’dan geldi.
Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri’de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.
2 OYUNCU DERBİDE CEZALI
Fenerbahçe’de Fred, hakem Zorbay Küçük’e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred’in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10’da kırmızı kart gördü.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.