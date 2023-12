Galatasaray seriye Karagümrük karşısında devam etti

Sarı kartlar: Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes, Dk. 85 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech, Dk. 69 Torreira, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)





Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.





Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.





Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.Derbi öncesi, Fenerbahçe'nin maçını kazanmasının ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, 41. dakikada Kerem'in attığı golle 3 puanı kaptı. İlk yarıda topa sahip olan ve 11 şut çeken Galatasaray soyunma odasına üstün gitti.41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Kerem bu ikisi üst üste olmak üzere ligde toplam 5. golünü kaydetti.İkinci yarıda oyundaki tempo düşerken iki takım da skoru değiştiremedi. Karagümrük 76. dakikada Can Keleş ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.Karagümrükte'te oyunda sonradan giren Serdar Dursun, köşe vuruşu sonrası arka direkte topu filelere gönderdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı.Bu sonucun ardından 43 puana yükselen Galatasaray, aynı puana sahip olan Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada haftayı tamamladı. Karagümrük ise 17 puanla 14. sırada yer aldı.Ligin 18. haftasında Galatasaray, Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karagümrük de Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Stat: RAMS ParkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilGalatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 82 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 71 Ndombele), Ziyech (Dk. 71 Tete), Mertens (Dk. 61 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Zaha), IcardiVavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli (Dk. 87 Nazım Sangare), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 87 Nicholas), Rohden, Mendes, Eysseric (Dk. 65 Paoletti), Can Keleş (Dk. 77 Serdar Dursun), LasagnaGol: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.