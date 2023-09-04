Parti Genel Başkanına ‘bıçakla yaralama’dan gözaltı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bıçakla yaralanma iddiası ile gözaltına alındı. Olayın ardından ise HKP tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.





İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olaya göre daha önceden budanmış ağaçları toplamaya gelen Recep A. (60), eşi Hasibe A. ve Hatice A. ile aynı sokakta HKP Genel Başkanı Nurullah Efe (77) ve oğlu Hikmet Efe (42) arasında tartışma yaşandı.





İddiaya göre tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.





Hasibe A. ifadesinde, "Eşim Recep A., Hatice A. ve ben, komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli kişi "Siz hırsız mısınız?" diyerek bize çok ağır küfürler etti. Nurullah isimli şahsın oğlu Hikmet, eşim Recep'e sarılarak yere yatırdı ve boğuşmaya başladılar. Hikmet isimli şahıs, eşim Recep'i tuttu. Nurullah Efe de elindeki bıçakla eşim Recep'i göğsünden bıçakladı" dedi.









İki taraf da birbirlerinden şikayetçi ve davacı oldu. Yaşanan olayın ardından ise Efe gözaltına alındı.





Konuya dair HKP tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada olay sırasında HKP Genel Başkanı Ankut'a hakaret edildiği ve fiziksel saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.





ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR





HKP tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.





"Basına ve Kamuoyuna Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP’lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen Genel Başkan’ımız, yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan AKP’li insan, hayvan ve doğa düşmanlarını uyarmış, bunun üzerine bu güruh, Genel Başkan’ımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır. Bu güruh aynı zamanda Genel Başkan’ımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur. Aynı AKP’li Ortaçağcılar, daha önce benzer nedenlerden ötürü Genel Başkan’ımıza ve ailesine saldırmaya yeltenmişlerdir. Yani yaşanan olay, bunun devamı niteliğindedir. Genel Başkan’ımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır. Genel Başkan’ımızın oğlu da Ortaçağcıların saldırısında dizinden ve farklı yerlerinden yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir."