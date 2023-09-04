İktidarda bir garip kavga; Yandaş gazete yazarı, çalıştığı bakanlığı mahlas isimle eleştirdi

2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin karar Resmi Gazete'de dün yayımlandı.







Karara göre, memur ve memur emeklisi maaşlarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Yapılan zam oranı kamu emekçi ve emeklilerinin tepkisini çekerken, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü de bakanlığın çalışmalarını ve tekliflerini eleştiren yazılar yayımlanmaya başladı. Söz konusu yazıları kaleme alan kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda uzman olarak çalışan S. K. olduğu öğrenildi.





MAHLAS YAZILARLA KENDİ ÇALIŞTIĞI BAKANLIĞI ELEŞTİRDİ

Gerçek Gündem'in özel haberine göre S.K. isimli kişi, hükümete yakın gazetede mahlasla yazdığı yazılarda, memur ve memur emeklisinin maaşlarının belirlenmesi için süren toplu sözleşme sürecinde de sık sık kendi çalıştığı bakanlığı eleştiren ifadeler kullandı.





S.K. 21 Ağustos 2023 tarihli, ‘Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelmeyen kritik konular’ başlıklı yazısında, görüşmelerde gündeme dahi alınmayan sözlü sınav koşulunun acilen kaldırılmasını talep ederek, “Sözlü sınavlardaki adaletsiz uygulamalar, yerini şeffaflığa bırakırsa gençlerin Devlete olan güveni yeniden artacak ve muhalefetin elindeki aparat ortadan kaldırılacaktır. Bu nedenle, hem memuriyete hem de işçiliğe giriş sınavlarında uygulanan sözlü sınavlar amacından sapmış, sistem, liyakatli kişilerin alımı yerine, en güçlü referans sahiplerinin alımına dönüşmüştür” ifadeleriyle kamu kadrolarında liyakatin ortadan kaldırıldığını savundu.





Kamu kadrolarında yapılan sınavsız personel alımı ve sınavız görevde yükselmelerin de kamuoyunda tepki çektiğini ifade eden S.K, atamalarda ismi anılan kişilerin ‘hatırlı kişilerin tanıdığı’ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Özellikle sınavsız işe başlatılanların, hatırı yüksek kişilerin çocukları olması ve bunların kamuoyuna yansıması, sınava girip de işe başlayamayan gençlerce tepkiyle karşılanmaktadır. Bir tarafta çok iyi okullardan mezun çocuklar sınavla işe girerken diğer tarafta vasatın altındaki okullardan mezun çocukların sınavsız işe alınarak aynı mekanlarda çalıştırılması adalet duygusunu yerle bir edecektir. Bu çocukların yerine empati yaptığımızda yaşadıkları duygunun tarifsiz olacağı görülecektir.”





‘BİRÇOK SOSYAL YARDIMDAN BAHSEDİLMEDİ’

S.K ayrıca, 20 Ağustos 2023 tarihli ‘Memurlar kamu işvereninin toplu sözleşmedeki zam teklifini beğenmedi’ başlıklı yazısında da toplu sözleşme teklifinde yer alan doğum yardımından ölüm yardımına, kira yardımından aile yardımına, evlenme yardımından bayram ikramiyesine kadar birçok sosyal yardım olduğunu söyleyerek, bu konularda henüz bir açıklama yapılmadığını kaydetti.





MEMUR SENDİKALARI NE UMDU NE BULDU?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. Toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz" ifadeleriyle talep ettikleri zam oranını açıklamıştı.





Kamu İşveren Heyeti ise 14 Ağustos’ta sunduğu ilk teklifte, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmişti.





17 Ağustos’ta yapılan toplantıda, teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olacak şekilde güncellendi.





Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ise, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.