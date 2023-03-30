Samanyolu Haber /Gündem / Parti kurmayları görüştü: Kılıçdaroğlu ve İnce anlaşacak mı? /30 Mart 2023 22:29

Parti kurmayları görüştü: Kılıçdaroğlu ve İnce anlaşacak mı?

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Kılıçdaroğlu ve İnce arasında dün yapılan görüşmenin ardından CHP ile Memleket Partisi kurmaylarının bugün bir araya geldiği açıkladı.

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Gazeteci Erdoğan Aktaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP arasındaki son gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün gerçekleştirdiği görüşme sonrası kulislerden edindiği bilgileri aktaran Aktaş, yapılan yeni görüşmeye dair yaşananları anlattı.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş’ın verdiği son dakika bilgilerine göre, CHP ile İnce anlaşamadı.

Aktaş şunları yazdı:

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile CHP arasında bir anlaşma sağlanma, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde orta yol bulma ihtimali kulisleri hareketlendirmişti.

İddialara göre Memleket Partisi, iki bakanlık ve beş milletvekilliği istemiş, ancak CHP bir bakanlık ve üç milletvekilliği önermişti.

Muharrem İnce, her fırsatta bu pazarlık iddialarını reddetti. Ancak iki parti arasında görüşmeler de sürdü. Beklenti, o veya bu yekilde anlaşmanın sağlanacağı yönündeydi. Hatta yine iddiaya göre hatırı sayılır isimler İnce’yi ikna etmek için harekete geçti.

Son olarak Memleket Partisi’nden PM Üyesi Mevlüt Dudu, MYK Üyesi Asuman Ali Güven, Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan, CHP’den Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan yardımcılarından Oğuz Kağan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile bir araya geldi.

Aldığım bilgilere göre bu görüşme de soğuk bir havada gerçekleşti ve iki partinin temsilcileri karşı tarafı ikna edebilecek ne bir adım attı ne de bir öneride bulundu.

Sonuç olarak iki parti arasında uzlaşma masası tam olarak kurulmadan devrilmiş oldu. Bu durumda YSK’nın açıkladığı kesin aday listesinde Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olarak yer alacak.

Bundan sonra Muharrem İnce ile CHP arasında bir iş birliği olabilir mi?

Siyaset bu belli olmaz. Fakat İnce bu saatten sonra çekilse bile, seçmen pusulasında ismi ve resmi kalacak.


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