Paşaların son itirazı da reddedildi: 28 Şubatçılara cezaevi yolu kesinleşti

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Yargıtay'ın hapis cezalarını onama kararı üzerine bazı sanık avukatları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, dosyanın Ceza Genel Kurulu'na taşınması için karara 'acilen' itiraz edilmesi talebinde bulundu. Talep yazısında, darbeye teşebbüs suçunun gerçekleşmesi için suçun asli unsuru olan cebir ve şiddetin olması gerektiği, ancak dosyada buna ilişkin delil olmadığına vurgu yapıldı.







Dilekçede, sanıklar arasında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın bulunması nedeniyle yargılama yetkisinin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde olduğu anlatıldı. Talebi değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmeyeceğini bildirdi. Başsavcılığın yazısında, atılı suçtan yargılama görevinin genel mahkemelere ait olduğu kaydedildi.





Başsavcılık, 'Maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmemiştir' dedi. Savcılığın yazısında, 'İlk derece, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin suçun sübutuna ve vasıflandırmasına ilişkin değerlendirmelerinin yasaya uygun olduğu' savunuldu.





Mahkeme de cezası onanan sanıklar hakkında, cezanın 3 yıldan fazla olması nedeniyle yakalama kararı çıkaracak. Sanıklar daha sonra cezaevine konulacak.