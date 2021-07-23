KHK'lı doktora öğrencisine verilen TÜBİTAK bursu geri istendi

Independent Türkçe sitesinden Can Bursalı'nın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen S.S., doktorası için TÜBİTAK'a burs başvurusunda bulundu.





TÜBİTAK, hakim adayıyken ihraç edilen S.S.'ye toplamda 81 bin 413 lira burs verdi. Ancak 2020 yılının haziran ayında S.S.'ye verilen burs kesildi.





S.S.'ye gönderilen yazıda, bursun KHK'lı olduğu gerekçesiyle kesildiği belirtilirken, aldığı bursu faiziyle birlikte 91 bin 224 lira olarak geri ödemesi istendi.





TÜBİTAK avukatlarından "Uyarı yapıldı" savunması







S.S. bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, TÜBİTAK'ın avukatları KHK'lıların aldığı bursun kesilmesiyle ilgili kararın TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 10 Ocak 2017'de yaptığı toplantıda alındığını belirtti ve burs başvurusu öncesinde adaylara KHK'yla ilgili uyarı yapıldığını ifade etti.





Burs, ihraçtan sonra bağlandı





Oysa S.S., 29 Nisan 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile ihraç edildi. Başvurusunu da 24 Ekim 2017'de yaptı.





Yani TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 10 Ocak 2017 tarihli toplantısından sonra ihraç edildi ve kurumun bursuna başvurdu.





KHK'lı ama hakkında işlem yapılmadı





2020 yılının haziran ayına kadar düzenli bir şekilde yatırılan burs, bir anda kesildi ve S.S.'in aldığı bursu yıllık yüzde 9 faiziyle birlikte iadesi talep edildi.





Üstelik S.S., KHK ile ihraç edilmesine rağmen yargılanmıyor. Ayrıca, herhangi bir operasyonda gözaltına dahi alınmadı, hakkında işlem yapılmadı.





Mahkeme: Bursun kesilmesinde kamu yararı var





Ankara 14. İdare Mahkemesi, bir yıllık dava sürecinin ardından S.S.'nin açtığı dava ile ilgili kararını verdi. Mahkeme, TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun KHK'lıların burs almasıyla ilgili kararının hukuka aykırı olmadığını ve bu kararda kamu yararı olduğunu belirtti.





Kararın kesinleşmesinin ardından S.S., doktora eğitimi için TÜBİTAK'tan aldığı 81 bin 413 liralık bursu, en az 91 bin 224 lira olarak geri ödeyecek.