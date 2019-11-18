Tedavisi pasaport engeline takılan kanserli Ahmet Burhan: Ben Babamı istiyorum

Bu durumu annesi Zekiye Ataç geçtiğimiz günlerde gündeme getirerek, Almanya’nın Köln şehrindeki ‘Immun Onkologisches Zentrum’ kanser merkezinin oğlunu tedavi etmek istediğini ama pasaportunda engel olduğunu belirtmişti. Anne Ataç, “Yetkililere sesleniyorum. Yasağı kaldırın oğlumun hayatı tehlikede. Oğlumun tedavi edilmesi noktasından herkesten destek bekliyorum.” demişti.



Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ahmet Burhan için seferber olan isimlerden. Gergerlioğlu kendi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda ''Ahmet Burhan'a ne istiyorsun dedim? Ben Babamı istiyorum! dedi. 4.Evre Kanser Hastası acılar içinde sadece babasını istedi! Biz de Ahmet yaşasın istiyoruz. Ne olursa olsun ben topluma hala inanıyorum Ahmetin yaşaması için çalışalım! AhmetinTedavisine PasaportŞart'' mesajını ve minik çocuğun ''ben babamı istiyorum'' şeklinde konuştuğu videosunu paylaştı.



