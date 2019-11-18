Samanyolu Haber /Gündem / Tedavisi pasaport engeline takılan kanserli Ahmet Burhan: Ben Babamı istiyorum /18 Kasım 2019 00:04

Tedavisi pasaport engeline takılan kanserli Ahmet Burhan: Ben Babamı istiyorum

19 aydır babası cezaevinde olan ve annesi de bu süreçte gözaltına alınıp geri bırakılan 4 evre kemik kanseri 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, Almanya’da tedavi olma şansı yakaladı. Fakat annesinin pasaportundaki engelden dolayı yurtdışına çıkamıyor.

Ahmet Burhan: Ben babamı istiyorum

Bu durumu annesi Zekiye Ataç geçtiğimiz günlerde gündeme getirerek, Almanya’nın Köln şehrindeki ‘Immun Onkologisches Zentrum’ kanser merkezinin oğlunu tedavi etmek istediğini ama pasaportunda engel olduğunu belirtmişti. Anne Ataç, “Yetkililere sesleniyorum. Yasağı kaldırın oğlumun hayatı tehlikede. Oğlumun tedavi edilmesi noktasından herkesten destek bekliyorum.” demişti.
 
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ahmet Burhan için seferber olan isimlerden. Gergerlioğlu kendi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda ''Ahmet Burhan'a ne istiyorsun dedim? Ben Babamı istiyorum! dedi. 4.Evre Kanser Hastası acılar içinde sadece babasını istedi! Biz de Ahmet yaşasın istiyoruz. Ne olursa olsun ben topluma hala inanıyorum Ahmetin yaşaması için çalışalım! AhmetinTedavisine PasaportŞart'' mesajını ve minik çocuğun ''ben babamı istiyorum'' şeklinde konuştuğu videosunu paylaştı.

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Ahmet Burhan: Ben babamı istiyorum

Ahmet Burhan: Ben babamı istiyorum

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