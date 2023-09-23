Paşinyan: Dağlık Karabağ'dan 40 bin aileyi almaya hazırız

Nikol Paşinyan, "Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı" dedi.









Azerbaycan yönetimi ise Dağlık Karabağ'ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini açıklamıştı.









Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi.Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan'a alabileceklerini açıkladı.Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "doğrudan bir tehdit" görmediğini de söyledi.Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor.