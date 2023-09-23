Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan: Dağlık Karabağ'dan 40 bin aileyi almaya hazırız /23 Eylül 2023 11:09

Paşinyan: Dağlık Karabağ'dan 40 bin aileyi almaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Paşinyan, "40 bin aileyi ağırlamaya hazırız" dedi. Bölgedeki Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın askeri operasyonu sonrası 24 saat süren yoğun çatışmaların ardından Çarşamba günü teslim olmayı ve silah bırakmayı kabul etmişti.

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Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan'a alabileceklerini açıkladı.

Nikol Paşinyan, "Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı" dedi.



Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "doğrudan bir tehdit" görmediğini de söyledi.

Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor.

Azerbaycan yönetimi ise Dağlık Karabağ'ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini açıklamıştı.


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