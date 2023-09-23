Yeşil Sol Parti büyük değişimin eşiğinde: Eş Başkanlık için en güçlü adaylar kim?

Demokratik Halkların Partisi öne çıktı, ikinci alternatif HEDEP





Yerel seçim işbirliği için iktidara açık kapı: Kayyıma son verilsin





Adaylar önseçimle belirlenecek

Yeşil Sol Parti bir yandan da seçimlere “tek başına” girecek şekilde çalışma yürütecek. Bu kapsamda, belediye başkan adayları, parti tabanı, kanaat önderleri, sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak önseçimle belirlenecek.

1 Ekim’de Erdoğan’a müzakere çağrısı yapılacak



