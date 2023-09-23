Esad’ın Çin çıkarmasında ‘stratejik ortaklık’ anlaşması

Çin’in doğusundaki Hangzu kentinde bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, Çin ve Suriye arasında stratejik ortaklık kurulması kararı alındı. Çin lideri Şi, Suriye’yle ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılmasının iki ülke tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.





Esad, daha önce 2004’te Çin’i ziyaret etmişti. Eşi Esma Esad ve üst düzey heyetin eşlik ettiği Suriye lideri Çinli yetkililerle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.





Suriye’de 2011’de patlak veren savaş sonrası Rusya ve İran’ın desteğiyle toprakların çoğunu ABD destekli cihatçılardan geri alan Esad yönetimi, son dönemde Arap ülkeleriyle de ilişkileri normalleştiriyor.