Samanyolu Haber /Dünya / Esad’ın Çin çıkarmasında ‘stratejik ortaklık’ anlaşması /23 Eylül 2023 11:25

Esad’ın Çin çıkarmasında ‘stratejik ortaklık’ anlaşması

20 yıl sonra ilk kez Çin’e giden Suriye lideri Esad’ın Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinden "stratejik ortaklık" kararı çıktı. Suriye lideri Beşar Esad, 20 yıl aradan sonra ilk kez gittiği Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

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Çin’in doğusundaki Hangzu kentinde bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, Çin ve Suriye arasında stratejik ortaklık kurulması kararı alındı. Çin lideri Şi, Suriye’yle ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılmasının iki ülke tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. 

Esad, daha önce 2004’te Çin’i ziyaret etmişti. Eşi Esma Esad ve üst düzey heyetin eşlik ettiği Suriye lideri Çinli yetkililerle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. 

Suriye’de 2011’de patlak veren savaş sonrası Rusya ve İran’ın desteğiyle toprakların çoğunu ABD destekli cihatçılardan geri alan Esad yönetimi, son dönemde Arap ülkeleriyle de ilişkileri normalleştiriyor.
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