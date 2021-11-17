Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan savunma bakanını görevden aldı /17 Kasım 2021 20:30

Paşinyan savunma bakanını görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan askerlerinin dün sınır ihlalinde bulunduğunu belirterek, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden aldı.

SHABER3.COM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı. Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı" ifadeleri kullanıldı. Buna göre Paşinyan, Azerbaycan askerlerinin dün sınır ihlalinde bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paşinyan savunma bakanını görevden aldı Sonraki Haber >>

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:53:59