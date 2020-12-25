Samanyolu Haber /Gündem / Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor /25 Aralık 2020 21:15

Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protestolar artarak devam ediyor.

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Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul eden Paşinyan'a ülkesinde tepkiler devam ediyor. Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı. 
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