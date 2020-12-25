Olay TV Genel Yayın Yönetmeni kanalın neden kapandığını açıkladı

Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV ekranı bu akşam karartıldı. Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber’e konuk olan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, dedi kendisi. Devam edemeyeceğim’ dedi. Cavit bey iktidarı işaret etti. Bu nedenle Olay TV yayınını sonlandırıyor” açıklamasını yaptı. Sarılar, yayın hayatına devam etmek için alan arayışlarının sürdüğünü belirterek "Burada çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz" dedi. Ardından Ankara ve İstanbul stüdyolarından çalışan basın emekçileri de yayına katılarak alkışlarla izleyicilerine veda ettiler. Daha sonra ekran karartıldı.





Olay TV, 30 Kasım 2020'de başladığı yayın hayatına 26 gün sonra son verdi. Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber'de Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın da katılarak açıklama yaptığı 10 dakikalık yayının ardından ekran karartıldı.





Naklen yayından Olay TV'nin kapantığını duyuran Süleyman Sarılar, kapanma nedenine ilişkin Mengü'nün sorusuna “Zannediyorum, habercilik anlayışımızla yaptığımız yayınlarla bir takım mahfili rahatsız ettik. Haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktı. Türkiye müthiş bir kutuplaşmanın içinde. Bunu her alanda yaşıyoruz. Siyaseten kutuplaşma nedeniyle medya da kutuplaşmıştı” yanıtını verdi.





Haberleri yayın hayatlarına başladıkları günden bu yana objektif bir şekilde verdiklerini vurgulayan Sarılar, “Ancak bu yayın anlayışımız birçok yeri rahatsız etti. Bu eşitlik ilkesinden vazgeçmeden yayınlara devam ettik. Her siyasi görüşten insanlar geldi, herkese eşit mesafede durduk” diye konuştu.





"CAVİT BEY, 'ÇOK BÜYÜK BASKI ALTINDAYIM, DEVAM ETMEYECEĞİM' DEDİ"





Olay TV’nin tüm yayın haklarının ve lisansının Cavit Çağlar’a ait olduğunu belirten Sarılar, “Yüzde 100 hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal, yayın hayatına başlanması için biraz sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi Hüseyin Bey, Cavit Bey’le ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Cavit Bey, ‘Bana iktidardan çok büyük baskı var, dedi kendisi. Devam edemeyeceğim’ dedi. Cavit bey iktidarı işaret etti. Bu nedenle Olay TV yayınını sonlandırıyor” açıklamasını yaptı.





"180 ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE YENİ BİR MECRADA MUTLAKA ÖZGÜR HABERCİLİĞE DEVAM EDECEĞİZ"





Sarılar, Hüseyin Köksal’ın bu yayın politikasıyla yayınlara devam edebilmek için görüşmeler yaptığını söyleyerek şöyle devam etti:





“Çeşitli platformları deniyor. Burada çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya da yol bulacağız. Hüseyin Bey, bu yayıncılık anlayışıyla devam etme kararında. Bizler, izleyicilerimizle bir yerlerde buluşacağız. Bizi takip edin diyoruz.”





Ardından Olay TV’nin Ankara ve İstanbul stüdyolarında çalışan basın emekçileri yayına katıldılar. Basın emekçileri, yayına alkışlayarak son verdiler. Daha sonra ise, Olay TV’nin ekranı karartıldı.