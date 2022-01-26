Samanyolu Haber /Gündem / Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı /26 Ocak 2022 23:12

Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Aram Nersesyan imzası taşıyan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.

Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.

20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.

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