Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Aram Nersesyan imzası taşıyan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.
Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.
20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.