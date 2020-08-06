Patlamanın faturası en az 15 milyar dolar!

Beyrut Valisi Mervan Abbud televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Hasar çok büyük. Doğrudan ve dolaylı zararın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz." dedi.





Beyrut Valisi patlamayı "Lübnan'ın modern çağda yaşadığı en büyük kriz ve felaket." diye nitelendirdi.





Abbud, daha önce yaptığı açıklamada Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar zarara yol açtığını belirtmişti.





KORKUNÇ PATLAMADA EN AZ 135 KİŞİ CAN VERDİ





4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, akabinde bütün Beyrut'u sarsan, hatta Kıbrıs adasından da hissedilen çok şiddetli patlama meydana gelmişti.





Sağlık Bakanı Hamad Hasan son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.