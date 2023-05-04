Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den 'Aslan Avı' paylaşımı /04 Mayıs 2023 00:25

Peker'den 'Aslan Avı' paylaşımı

Sedat Peker uzun bir aradan sonra sosyal medyadaki ilk paylaşımını, gazeteci Uğur Dündar'ın 'Aslan Avı' kitabıyla ilgili mesajını retweetleyerek yaptı.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Peker, Uğur Dündar'ın Erk Acarer'in kaleme aldığı 'Aslan Avı' isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.

Dündar'ın tweetinde ise "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yar aldı. 


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