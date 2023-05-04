Babacan: Sayın Erdoğan güle güle

Ali Babacan, şunları söyledi:





"Türkiye’de ne zaman iktidarların işi sıkışsa ne yapar biliyor musunuz? Milli değerlerle oynamaya başlarlar. Kim ki artık iş yapamaz hâle gelir, kim ki başarı üretemez hâle gelir; milli değerlerimizi istismar etmeye başlar. Bakın işte Sayın Erdoğan’ı görüyorsunuz. Arkadaşlar, sosyal medyadaki profil fotoğrafını değiştirmiş yahu. Sayın Erdoğan, seçime gidiyoruz seçime, savaşa gitmiyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar, biz demokrasi bayramına götürüyoruz ülkemizi. 11 gün sonra ülkemizde demokrasi bayramı kutlanacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, sandıkta oylarımızı kullanıp iktidarı değiştireceğiz. Yok dış güçlermiş, yok iç güçlermiş. Palavranın bini bir para.







Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Sayın Erdoğan, biraz yavaş. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz. Çalkalayıp duruyorsunuz bu milleti yahu. Bütün o kavgalar nedeniyle ülkemizdeki her bir ferdin cebindeki parayı erittiniz. Üreticimizin ihracat alanlarını daralttınız. Turizmcinin müşterisini azalttınız. Günün sonunda enflasyonu üç haneye, faizi iki haneye çıkardınız. Döviz kurunu patlattınız. İşte ENAG yüzde 105, TÜİK yüzde 44 enflasyon var diyor. Yıllardır gösterdiğiniz kuru bir inadın, ülkemizi Doğu Akdeniz’de nasıl yalnızlaştırdığını görüyoruz. Bu ülkenin en büyük milli güvenlik sorunu olduğunuz ya. Bir kişinin şahsi dürtülerine bağlı dış ilişkiler seti ile; ülke menfaatlerinin üzerinde tepindiniz.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy Rıhtım'daki Millet İttifakı stantlarını ziyaret etti. Kalabalık bir vatandaş toplulluğu ile karşılaşan Babacan, eşi Zeynep Babacan, Partisinin İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, milletvekili adayları ve CHP Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte otobüsün üzerine çıkarak bir konuşma yaptı.Şimdi ben buradan Kadıköy’den ilan ediyorum. Sayın Erdoğan güle güle. Sizin ardınızdan ülkemiz dış politikada itibarlı ve güçlü bir ülke olacak. Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da yeniden parlayan bir yıldız olacak. Avrupa ile Amerika ile bu milletin menfaatlerine uygun ilişkiler geliştirilecek. Öyle Biden’ın telefon kuyruklarında falan bekletilmeyecek. Bitecek bu utanç devri, bitecek. Bakın arkadaşlar, 2019’da ‘Ekrem İmamoğlu’na oy vermek, Sisi’ye oy vermektir’ demiyor muydu? Ne oldu, 4 sene sürmedi, kendi gitti el ele, kol kola fotoğraf vermenin peşine düştü. Arkadaşlar, biz kimseye ‘Falanca ülkeyle neden ilişkiyi normalleştiriyorsun’ demiyoruz. ‘Neden elini sıktın’ demiyoruz. Biz normalleşme çabalarını destekliyoruz. Ancak, iç siyasette 3-5 oy fazla almak uğruna girdiği bütün o yalancı kavgalarının bedelini siz, biz hepimiz ödüyoruz.