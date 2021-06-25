Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den Soylu'nun yayınladığı fatura hakkında açıklama /25 Haziran 2021 14:37

Peker'den Soylu'nun yayınladığı fatura hakkında açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, SBK'nin uçağını kiraladığını belirterek fatura yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Peker, "Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm" dedi.

SHABER3.COM

çişleri Bakanlığı; Bakan Süleyman Soylu'nun, ABD’nin talebi ile Avusturya’da karapara akladığı iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier tipi uçağı kullandığı yönünde, gazetemizde bugün yayımlanan haberi doğruladı. Soylu, söz konusu uçağı kiraladığını belirterek fatura yayımladı. 

Sedat Peker söz konusu faturaların sahte olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya hesabındaki açıklamalarını sürdüren Peker, şunları yazdı:

"süslü sülü, Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm. Utanmadan sahte fatura yayınlıyorsun. Devletin namusunu zedeledin. Bu yetmedi devletin ahlakını da lekeledin Vallahi yüce divana gideceksin. Peçete kağıdına yazıp yayınlasaydın daha inandırıcı olurdu."

"süslü sülüman, senin bundan sonraki seçim sloganın bence şu olmalı “CEKETİMİN KOLU YOK DÜMENİM SONU YOK”. Sana yalan söylediğin için doktorun olarak her gün birer adet Haldon ve Akineton yazıyorum. Yalana devam edersen Akineton’u iptal edeceğim kasılıp acı çekeceksin."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'den Soylu'nun yayınladığı fatura hakkında açıklama Sonraki Haber >>

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:47:32