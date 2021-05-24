Peker'in bahsettiği işadamı ortaya çıktı: Korkut Eken'e 15-20 bin dolar para verdim

Peker, Kürt işadamlarının ölüm emrinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından verildiğini duyduğunu belirterek, “Zaten o dönem herkes bu cinayetlerin kimler tarafından işlendiğini de çok açık biliyordu.” iddiasında bulunmuştu.







Peker, Savcı Hakan Yüksel’e verdiği ifadede, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile arasını Korkut Eken’in bozduğunu dile getirmişti. “Yeşil isimli şahsın Doğu’da bir zamanlar JİTEM (Jandarma İstibarat Terörle Mücadale) tarafından kullanıldıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte çalışmaya başladığı, MİT’te Mehmet Eymür’ün kadrosunda olduğu, onun da şehirlerde birçok eylemler gerçekleştirdiğini duyuyorduk.” demişti.

Hamoğlu Beşiktaş yöneticiliği yanısıra Kız Kulesi restoranını da işletiyor



Cumhuriyet’in haberine göre fâili meçhul cinayetler soruşturmasında ifade veren Sedat Peker, “İşadamı Ahmet Hamoğlu, ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para ödedi.” demişti.







HAMOĞLU: KORKUT EKEN’E 15-20 BİN DOLAR VERDİM





İşadamı Ahmet Hamoğlu, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturmasında Peker’in Savcı Hakan Yüksel’e verdiği ifadenin akabinde konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’na şunları aktarmıştı: “Korkut Eken gelip zor durumda olduğunu söyledi. 15-20 bin dolar para verdim.”

Korkut Eken'in (en sağda) Bodrum'daki Ağar'ın marinasında çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu



Bilinen bir işadamı olduğu için Mehmet Ağar, Hüseyin Kocadağ, Korkut Eken, Sedat Peker gibi isimleri tanıdığını da kaydeden Hamoğlu, Eken ve para ödeme iddialarına dair şunları kaydetmişti: “Eken’i bana Atilla Yıldırım tanıştırdı. Korkut (Eken) Bey ile bir değil birden fazla görüşmem var. Hal hatır sormalarla geçen konuşmalardı. Ancak bunlardan birinde Atilla Yıldırım ile bana geldi. Aynen şu ifadelerle konuştu: ‘Devlet bize görev veriyor. Verdikleri görevleri yerine getiriyoruz. Mahkemelere düşünce sahip çıkmıyorlar. Mahkemelere para ödemekten çoluk çocuk evde aç kalıyor. Nafakamı bulamıyorum’ diye yakındı. ‘Bana bir miktar yardım edebilir misin? Çok zordayım’ dedi. Rakamı tam hatırlamamakla birlikte 15-20 bin dolar civarında bir para verdim. Bu parayı tanıdığım zor durumdaki bir insana destek olmak için verdim.”





Kendisinin Çorumlu olduğunu, PKK ile bir ilişkisinin olmadığını da kaydeden Ahmet Hamoğlu, ölüm listesinden hiç haberi olmadığını belirtmişti.