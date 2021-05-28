Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in kardeşini Kıbrıs'a "ya PKK'yla çatışma olursa..." diye götürmüş... /28 Mayıs 2021 09:27

Peker'in kardeşini Kıbrıs'a "ya PKK'yla çatışma olursa..." diye götürmüş...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in, Kıbrıslı gazeteci "Kutlu Adalı'yı öldürmek için" birlikte Kıbrıs'a gittiğini söylediği eski MİT'çi Korkut Eken, Peker’i neden yanında götürdüğüne ilişkin olarak, “Orada PKK ile bir çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre devlet görevlisi yerine ‘eleman' kullanılıyordu" dedi.

SHABER3.COM

Hakkında "Kutlu Adalı" cinayeti nedeniyle soruşturma açılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, müracaat savcılığına verdiği dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini iddia etti. Peker'in iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Eken, Adalı'yı tanımadığını söyleyerek cinayet iddialarını reddederken, Peker'le Kıbrıs'a PKK faaliyetlerini incelemek amacıyla gittiğini öne sürdü.

Peker'i neden yanında götürdüğüne ilişkin olarak çıkan tartışmalar sonrasında bugün de Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Eken, "Orada PKK ile bir çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre devlet görevlisi yerine ‘eleman' kullanılıyordu. Tabii aslolan devletin kendi elemanlarını kullanmasıdır. Şimdi aslan gibi arkadaşlar bu işleri yapıyor. Şu anda MİT'in yurtdışı operasyonlarını izliyorum, çok büyük başarılar elde ediliyor. Teknik imkanlar çok. Bize para-pul da vermezlerdi. O zaman örtülü ödeneği harcamayıp seneye aktarmak önemliydi" dedi. 

Eken, "Bakın, siyasiler birbirine arka çıkıyor. ‘İçişleri Bakanın yanındayım, arkasındayım' denilip konu kapatılıyor. Peki Korkut Eken'in arkasında kim var? Allah'tan korkulur. Şanımla, şerefimle arkadaşlarımla görevlerimi en başarılı biçimde bitirdim, emekli oldum. Başarısız hiçbir operasyonum olmadı" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'in kardeşini Kıbrıs'a "ya PKK'yla çatışma olursa..."... Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:49