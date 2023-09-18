Çin Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor'u bakanlığa çağırarak, Baerbock'un "diktatör" benzetmesini kınadığı belirtildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Pekin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "diktatör" olarak nitelendiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a sert tepki gösterdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Baerbock'un katıldığı bir televizyon programında Çin Devlet Başkanı Şi hakkında sarf ettiği sözleri kınadıklarını duyurdu.Baerbock'un Şi'yi "diktatör" olarak nitelendirmesini "son derece saçma" sözleriyle değerlendiren ve bundan duyulan "derin memnuniyetsizliği" ifade eden sözcü, bunun aynı zamanda "Çin'in siyasi onurunun ağır bir ihlali" ve "çok açık bir siyasi provokasyon" olduğunu kaydetti.Diplomatik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Çin, bu açıklama öncesinde diplomatik girişim yoluyla da Berlin'e tepkisini iletti.Yeşiller Partili Bakan Baerbock'un Çin'den gelen açıklamalara yanıtı kısa oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı nedeniyle New York'ta bulunan Baerbock, Pekin'in tepkisi için "Not ettim" demekle yetindi.Alman Bakan Baerbock, 14 Eylül'de Amerikan televizyonu Fox News'e verdiği bir söyleşide, Rusya'nın Ukrayna savaşı ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki görüşlerini aktarmış, "Şayet Putin bu savaşı kazanacak olursa bu Şi gibi, Çin Devlet Başkanı gibi, dünyadaki diğer diktatörlere nasıl bir sinyal verir?" demişti.Baerbock bu sözlerinin hemen ardından, "Bu nedenle Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda. Özgürlük ve demokrasi kazanmalı" sözlerini kaydetmişti.