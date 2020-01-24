Pelikan grubu 'Erdoğan'ı mecbur bırakacak

İktidar partisinin yerel seçimde aldığı sonuçlar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişim beklentilerine yol açmasına rağmen, “Siparişle değişiklik olmaz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aylardır bu yönde bir adım atmadı.

Yeni Çağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre Erdoğan'ın söz konusu ifadesine karşılık 2020'de Türk siyasetinde gerçekleşmesi beklenen gelişmeler arasında kabine değişikliği de yerini korurken, son dönemde AKP'de yaşanan güç mücadelesinin de kabine üzerinden şekillenmeye başladığı öğrenildi.

PELİKAN HAREKETE GEÇTİ

AKP içerisinde Pelikan adıyla bilinen ve Erdoğan sonrası dönem için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğini destekleyen yapının yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen 7. Olağan Büyük Kongre'den önce kabinede değişiklik yapılması için harekete geçtiği öğrenildi.









Pelikan grubu daha önce, Berat Albayrak'ın kontrolündeki Sabah gazetesi üzerinden, bir takım haberler ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü hedef almıştı. Gül bu habere sert bir karşılık verirken, geçtiğimiz günlerde ise Yeni Şafak gazetesinde yine benzer bir haber daha çıktı





ERDOĞAN MECBUR BIRAKILACAK!





AKP'li kaynakların aktardığına göre, Pelikan grubu ile Adalet Bakanı Gül'ün kavgasının karşılıklı hamlelerle yeniden sertleşmeye başladığı belirtilirken, kongre öncesi kabine revizyonuna Erdoğan'ı mecbur bırakmak için önümüzdeki süreçte Gül başta olmak üzere bazı bakanları hedef alan haberlerin sayısının artacağı iddia edildi. Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın da Pelikan grubunun değişmesini istediği bakanlardan arasında olduğu kaydedildi.



